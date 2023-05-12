Rüyada ip görmek neye işaret? Rüyada ip görmek ne demek?

Rüyada ip görmek uzun ömre işarettir.

Rüyada ip görmek iyi haberlere yorulur.

Rüyada ip görmek dertli günlerin olacağına delalet eder.

Rüyada ip görmek aşk yaşamında karışıklıkların olacağına tabir edilir

Rüyada ip görmek, izzet, şeref ve mevki ile tâbir edilir.

Rüyada ip büküp birisinin boynuna atmak, evlenmeye işarettir.

Rüyada ipi kendisi için büktüğünü görmek, eğer ehil ise bir şehre vali olmaya alâmettir.

Rüyada ipi boyunda, omuzda, arkada veya belde görmek, nikah, vesika, adak, borç, ortaklık veya emanet sebebiyle üzerine yapılacak bir sözleşmeye alâmettir.