Rüyada kafes görmek ne demek? Rüyada kafes görmek neye işaret?

Rüyada kafes görmek hayıra yorulmaz.

Rüyada kafes görmek hiç ummadığını anda sıkıntınız olacağına işarettir.

Rüyada boş kafes görmek, problemlere delalet eder.

Rüyada kafes görmek, müşkülâta, üzüntü ve kedere, bazan da küçük çocuklar için beşiğe tabir edilir.

Rüyada kuş kafesi ise birilerini alt etmek için planlar kurdunuz demektir.

Rüyada kafesteki kşu serbest bırakmak tövbe edeceğinizi işaret eder.

Rüyada bir tavuk ve bir kafes aldığını görmek, bir hizmetçi satın almaya delâlet eder.

Rüyasında böyle bir kafes satın aldığını gören kimse bir daire satın alır.