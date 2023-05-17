Rüyada kanser olduğunuzu görmek ne demek?

Rüyada kanser olduğunu görmek sağlığınızın bozulmasına işarettir.
Rüyada kanser olduğunuzu görmek bazı kötü haber alacağınıza delalet eder.
Rüyada kanseri yendiğinizi görmek para derdiniz sona erecek ve zengin olacaksınız demektir.
Rüyada kanser olduğunuzu görmenin farklı tabirleri vardır.
Rüyada kanser olduğunu görmek sağlığınızın bozulmasına işarettir.
Rüyada kanser olduğunuzu görmek bazı kötü haber alacağınıza delalet eder.
Rüyada kanseri yendiğinizi görmek para derdiniz sona erecek ve zengin olacaksınız demektir.