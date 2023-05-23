Rüyada kazma görmek ne anlama geliyor? Rüyada kazma görmek neye işaret?

Rüyada kazma görmenin iyi ve kötü anlamları vardır.

Rüyada kazma görmek ne anlama geliyor? Rüyada kazma görmek neye işaret?

Rüyada kazma görmek elinize bol miktarda para geçeceğine işarettir.

Rüyada kaza görmek iyi işlerin olacağına delalet eder.

Rüyada kaza görmek huysuz ve terbiyesiz hizmetçiye yorumlanır.

Kazma, sâdık dostlardan yardım beklemeye tabir olunur.

Rüyada yeri kazıp oradan bir şey çıkardığını görmek, iş sahiplerinin işlerinin ve hükümlerinin geçerli olmasına işarettir.

Rüyada toprak kazdığını gören kimse öldürüleceğine yorulur.

Rüyada içine birisini düşürmek için kuyu kazdığını görmek, bu hilenin bizzat kendisinin başına geleceğine delalettir.

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