Rüyada keçi görmek ne demek? Rüyada keçi görmek neye işaret?

Rüyada keçi görmenin farklı anlamları vardır.

Rüyada keçi görmek ne demek? Rüyada keçi görmek neye işaret?

Rüyada keçi görmek muradınıza ereceğinize işaret eder.

Rüyada bir keçinin saldırısına uğradığını görmek etrafındaki insanlara dikkat edilmesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyada keçi sütü içmek emeklerinizin karşılaşacaksınız demektir.

Rüyada bir keçi bulduğunu veya ona mâlik olduğunu görmek, dünyada tedbir sahibi büyük bir adama delalet eder.

Rüyada dişi oğlak, kız evlada, erkek oğlak da erkek evlada işarettir.

Rüyada birçok dişi oğlak otlattığını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya tabir olunur.

Rüyada keçi boynuzu görmek, hasta kimse için ölüme alâmettir.

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