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Rüyada kelebek görmek ne anlama geliyor? Rüyada kelebek görmek neye işaret?

Rüyada kelebek görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları bulunuyor.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 15:16
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Rüyada kelebek görmek ne anlama geliyor

Rüyada kelebek görmek ne anlama geliyor? Rüyada kelebek görmek neye işaret?
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Rüyada kelebek görmek zenginliğin habercisidir. Rüyada kelebek görmek düşmana da işarettir.

Rüyada kelebek görmek ince ve çok sanatkar ruhlu biri olduğunuz anlamına geliyor.

Rüyada kelebeklerin uçtuğunu gördüyseniz uzaktaki dostlarınızdan ya da yakınlarınızdan güzel haberler alacaksınız demektir.

Rüya sahibi kadınsa, sadık biriyle evleneceğine yorumlanır.

RÜYADA KELEBEK GÖRMEK

Ziraatla uğraşan kimselerin kelebek görmesi, işsizlik, sıkıntı, şerli adamların ve kötü kadınların söz sahibi olmalarına delâlet eder

Rüyada kelebek görmek, dostluk ve sevgiye ve kendisini mahvedecek bir şeye atmaya tabir edilir.

Rüyada, lâmba, kandil ve mumdan uzakta kelebek görmek, hayırlarını sarfeden ve şerden kaçınan kimselere veya kısa ömürlü çocuğa işarettir.

Kelebek görmek, erkek ve kadınların birbirleriyle yarış etmelerine ve resim sanatına düşkün olanlarına delâlet eder.

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