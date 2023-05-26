Rüyada kese görmek ne demek? Rüyada kese görmek neye işaret?

Rüyada kese görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır.

Rüyada kese görmek ne demek? Rüyada kese görmek neye işaret?

Rüyada kese görmek işlerinizin iyi gitmesi sonucu büyük miktarda para kazanacaksınız demektir.

Rüyada dolu kese ömrünüzün sonuna kadar rahat bir yaşam süreceğinize yorumlanır.

Rüyada boş kese görmek ise tam tersi anlamdadır.

Rüyada kese görmek, insanın vücudu ile tâbir olunur.

Rüyada kese içinde altın ve gümüş görmek, nimet ve hayra, kesenin boş olduğunu görmek de iflasa delâlet eder

Rüyada belinde kese olduğunu görmek, rüya sahibinin hayatında istifade ettiği bir ilmin kendisinde bulunmasına alamettir.

Rüyada kesesinin içinde ağaç kurdu olduğunu görmek, rüya sahibinin ölümüne tabir olur.

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