Rüyada köşk görmek ne anlama geliyor? Rüyada köşk görmek ne demek?

Rüyada köşk görmek rahatlığı, refah ve saadete işarettir.

Rüyada kendisini bir köşk içinde görmek, düşmana karşı başarı sağlanacağına yorumlanır.

Rüyada güzel bir köşke girdiğini görmek, mal ve nimete delâlet eder. Köşkün yandığını görmek, eldeki malın hükümet tarafından alınacağına delalet eder.

Rüyada cennet köşklerinden birinde olduğunu görmek, reisliğe, saltanata, düşman üzerine galip gelmeye ve güzel bir hizmetçiye tabir edilir.

Rüyada bir köşke girdiğini görmek, büyük bir devlete ve saltanata erişmeye yorulur.