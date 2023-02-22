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Rüyada kuş görmek ne demek? Rüyada kuş görmenin anlamı nedir?

Rüyada kuş görmenin olumlu ve olumsuz tabirleri bulunuyor. İşte rüyada kuş görmenin anlamları…

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 15:42
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Rüyada kuş görmenin anlamı nedir. Rüyada kuş görmek ne demek

Rüyada kuş görmek ne demek? Rüyada kuş görmenin anlamı nedir?
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Genel olarak rüyada kuş görmek mutluluğun ve bereketin simgesidir.

Rüyada kuş görmek Azrail’e işarettir. Çünkü ona çok kere ecel kuşu adı verilmiştir.

Rüyada görülen ve tanınmayan kuş, hasta olan evden herhangi bir şeyi kaldırıp gökyüzüne uçsa, o evdeki hastanın vefat edeceğinin de habercisidir.

Rüyada bir kuşun kendi üzerine düştüğünü görmek gelecek bir misafire delalettir.

Rüyada görülen büyük kuşlar melik, tüccar ve zengin kimselere yorulur.

Rüyada birçok kuşun başı üstünde uçtuğunu görmek bir şehre vali olmaya veya reisliğe tabir edilir.

RÜYADA KUŞ GÖRMEK

Rüyada kuşların sesi, sesle ağlamaya işarettir.

Rüyada güzel bir sesle öten kuşları görmek, ister erkek ister dişi olsunlar, ses sanatkârlarına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bir kuşun gökyüzünden gelip yanına indiğini görmesi, sevineceği bir müjdenin geleceğine yorumlanır.

Bir mahalde kuşların ötüştüklerini görmek, o yer için üzüntü, keder ve şiddete işarettir.

Rüyada bir kuş ile konuştuğunu görmek, izzet ve şerefe, elinde bir kuşun öldüğünü görmek, keder ve üzüntüye delâlet eder.

Genel olarak rüyada kuş görmek mutluluğun ve bereketin simgesidir.

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