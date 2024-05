Can Yaman İtalya'da reytingleri alt üst etti

Kariyerine İtalya’da devam eden oyuncu Can Yaman birbiri ardına büyük başarılara imza atıyor. Yakışıklı oyuncu Can Yaman’ın müfettiş Francesco canlandırdığı polisiye dizi ‘Viola Come il Mare'nin son üç bölümü yayınlandı. Ve reytingler yıkıldı. Sosyal medyada Yaman’ın büyük başarısıyla adeta sarsıldı.

Instagram’da 10.8 milyon takipçisi bulunan Can Yaman, dün gece hesabından şu mesajı paylaştı; Son üç bölümü izledikten sonra ne büyük bir zevk! Kanal5'te yeni randevu16 Mayıs Perşembe.

Başrollerinde Francesca Chllemi ve Can Yaman'ın oynadığı ‘Viola Come il Mare'nin 2. sezonu ilk olarak 24 Nisan'da dijital platformda yayınlandı. Birçok izleyici hikayenin nasıl gelişeceğini merakla beklemeye başladı ve yeni bölümlerin yayınlanması için beklenti yarattı.

Nihayet 10 Mayıs'ta Mediaset Infinity, sezonun son üç bölümünü yükleyerek hayranların isteklerini yerine getirdi. Ardından dizinin ulusal TV kanalı Kanal5’te yayınlanacağı açıklandı.

Dizinin ilk 3 bölümü, 3 milyon saat izlenerek en çok izlenen yapım olmuştu.

‘Viola come il mare’ dizisinin konusu: Moda gazeteciliği alanında çalışmış çekici bir kadın olan Violet Vitale, hiç tanımadığı babasını aramak için Paris'ten Palermo'ya döner. Violet, suç olaylarını konu alan online bir yayıncı için çalışmaya başlar ve müfettiş Francesco Demir ile işbirliği yapar.