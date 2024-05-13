İran dini liderinin torunu dekolte elbiseyle görüntülendi. İran'da başka yurt dışında bambaşka

İran'da başörtüsü için yapılan protestolar sürerken New York'ta çekilen bir görüntü, şok etkisi yaptı. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in torununun New York'ta bir görüntüsü çekildi.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde Hamaney'in torunu kolsuz, sırt dekolteli ve etek boyu diz kapak seviyesinde olan siyah bir elbiseyle görüntülendi.

Lüks bir araçtan inan Hamaney'in torunu yüksek topuk ayakkabılarıyla araçtan iner inmez elbisesinin etek boyunu kısaltmak için aşağıya doğru çekiştirdi. Aynı arüaçta bulunan arkadaşının de inmesini bekleyen Hamaney'in torunu, gidecekleri yere ilerlerken elbisesinin arka tarafı dahil her tarafını kontrol etmeyi ihmal etmedi.

Bu sırada İran'daki başörtüsü zorunluluğunu protesto eden grup bi kez Hamaney'in torununun giydiği elbiseye de isyan etti.

Hamaney'in torununu gören bazı İran vatandaşları ise duruma tepki gösterdi ve "İran'da kızlarımız saçlarını örtmedikleri için öldürülürken, torununun giydiğine bakın" diyerek tepki gösterdi.

İran'da son zamanlarda başörtüsü zorunluluğuna karşı yapılan protestoların ardından, New York'tan gelen görüntü, tartışmalara yol açtı. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in torunu, New York'u ziyaret ettiği sırada açık elbiseyle görüntülendi.

İran İslam Hukuku Ceza Kanununa göre başörtüsü kuralını ihlal edenlere 10 gün ile 2 ay arasında hapis cezası veriliyor.

Başörtüsü kuralını ihlal etmeye teşvik edenler ise 1 ila 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanıyor.