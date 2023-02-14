Rüyada maden görmenin anlamı nedir. Rüyada maden görmek neye işaret?

Rüyada maden görmek genel olarak rüya sahibinin zenginliğine ve maddi anlamda büyük işler yaşayacağına işaret eder.

Ancak maden gören kadın ve erkek rüya sahipleri arasında yorum farklı bulunuyor. Eğer madeni bir erkek gördüyse rüyasında, o kişinin başarılı olacağına işaret ediyor ama bir kadın gördüyse o kadının evlilik yoluna gireceği şeklinde yorumlanıyor.

Eğer evli bir kadın rüyayı gördüyse de o kişinin malının, rızkının artacağına işarettir.

MADEN OCAĞINDA ÇALIŞMA

Eğer rüya sahibi maden ocağına çalıştığını görüyorsa o kişi hem refah hem mutluluğa ereceği şeklinde yorumlanıyor.

RÜYADA BAKIR MADENİ GÖRMEK

Rüya sahibi eğer bakır madeni görüyorsa maddi anlamda çok zorluk yaşamadan ve kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdüreceği anlamına geliyor.

RÜYADA MADENCİ GÖRMEK

Rüya tabircilerine göre, rüyada madenci görmenin birçok anlamı bulunuyor. Ancak genel olarak rızka, refaha ve iyi bir rütbeye delalet ediyor.