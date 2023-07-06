Rüyada maymun görmek ne demek? Rüyada maymun görmek neye işaret?

Rüyada maymun görmek çok ahlaksız bir kimseye yorumlanır.

Rüyada maymun görmek büyük günahların olacağına işarettir.

Rüyada maymun görmek hırsızlık yapılacağına delaler eder.

Rüyada maymun görmek, müşriklerin terbiyecilerine ve onların çocuklarına alâmettir.

Bir kimsenin rüyada maymun görmesi, kendisinde her türlü ayıp bulunan bir adama işarettir.

Rüyada maymun eti yediğini görmek, yeni bir elbiseye yorulur.

Rüyada maymunun kendisini ısırdığını görmek, bir adam ile arada meydana gelecek kavga ve düşmanlığa delâlet eder.

Maymun görmek, hastalık ile de tâbir olunur.

Maymun, hilekâr, sihirbaz, oynak, güvensiz bir kimseye de alamettir.