﻿Rüyada ölüm görmek ne anlama geliyor? Rüyada öldüğünü görmenin anlamı nedir?

Rüyada kişinin kendisini öldüğünü görmesi ancak defnedilmediğini görmesi düşmanlarını alt edeceği anlamına geliyor.

Yine rüyada kişinin kendisinin öldüğünü görmesi ama defnedilmediğini görmesi, dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye delâlet eder.

Rüyada öldükten sonra yaşadığını görmek fakirlikten sonra zenginliğe, sıkıntıdan sonra genişliğe, günahlardan sonra da tevbeye işarettir.

Rüyada hiç tanınmayan bir kadının öldüğünü görmek, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşadığını görmek ise, Allahu Teâlâ'nın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine alâmettir.

RÜYADA ÖLÜM GÖRMEK

Hasta kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve afiyete işarettir.

Rüyada bir ölü ile minder üzerinde kucaklaştığını görmek, çok uzun yaşamaya tabir edilir.

Rüyada bir ölünün dirilerek kendisine sen ölü müsün diye sorunca, hayır ben diriyim dediğini görmek, o ölünün ahiretteki saadetine ve güzel haline delâlet eder.

Rüyada ölüye bir şey sattığını görmek ise, o şeyin pahalanmasına işarettir.

RÜYHADA ÖLÜYE BİR ŞEY VERMEK

Rüyada ölünün iyi ve güzel bir şeyi kendisine verdiğini görmek, rüya sahibi için iyi bir rızıktır.

Rüyada tanıdığı ve bildiği bir ölünün kendisini öptüğünü görmek, o ölü veya veresesi tarafından gelecek yorumlanır.

Rüyada bir ölünün cesedini bulduğunu görmek, beklenmedik yerden erişecek mala işarettir.Rüyada ölü görmek hayra yorulur.

İnsanın kendisini ya da başkasını rüyada ölmüş görürse, onun ahlakının bozulmasına yorumlanır. Ölünün güldüğünü görmek vicdanınzının rahat olacağına işaret eder.