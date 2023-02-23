Rüyada örümcek görmek neye işaret? Rüyada örümcek görmek ne demek?

Rüyada örümcek görmek mutlu olacağının habercisidir. Rüyada örümcek görmek güzel haber almak demektir.

Eğer rüyada evde örümceğin dolaştığını görülüyorsa parasız kalmaya işarettir.

Rüyada ağın içinde görülen örümcek huzursuzluğun habercisidir.

Rüyada örümcek görmek, hilekâr, zayıf ve tembel bir kimse ile tâbir olunur.

RÜYADA ÖRÜMCEK GÖRMEK

Rüyada örümcek görmek, ibadet ehli ve takva sahibi zatlara işarettir.

Rüyada örümceğin damdan yere düştüğünü görmek, o sene içinde şiddetli kışın olacağına delalettir.

Örümcek rüyası, kocasının yatağında yatmak istemeyen kadına da işarettir.

Rüyada evi içinde birçok örümcek ağı görmek, fakirlik ve sıkıntıya, örümcek ağlarını süpürüp attığını görmek de fakr ü zaruretten kurtulmağa delâlet eder.

Rüyada örümcek görmek sihir yapan kadına yorumlanır.