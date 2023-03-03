Rüyada saman görmek ne demek? Rüyada saman görmenin tabiri nedir?

Rüyada saman ve samanlık görmek, bolluğun, refahın habercisidir. Rüyada saman görmek, iş hayatında başarılı olacağına yorumlanır. Ayrıca para durumunuzun düzeleceğine işarettir.

Rüyada saman ya da samanlık gören kişi kolay para kazanacak demektir. Samanlığa ot ya da saman doldurmak, onun zengin olmaya tabir edilir.

Bir kimsenin rüyada evine saman doldurduğunu ve ona malik olduğunu görmesi, çok mala, ucuzluk ve bolluğa, menfaat ve rızka delâlet eder.

Rüyada samanlığa girdiğini ve kendi mülkü bulunduğunu görmek, zenginliğe, dünya ve ahirette murada ermeye yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada samanlığa ateş düşüp samanın yandığını görmesi, elindeki malın hükümet tarafından alınacağına veya bir belâya uğramaya işarettir.