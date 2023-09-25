Rüyada sebze görmek ne demek? Rüyada sebze görmek neye işaret?

Rüyada sebze görmek, sebzenin rengine göre farklı anlamlar taşımaktadır.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rüyada sebze görmek ne demek? Rüyada sebze görmek neye işaret?

Rüyada sebze görmek, zengin, zevk ve itibar sahibi kişilerle dostluk kurulacağı anlamına gelir.

Rüyayı gören kişinin şeref, itibar ve servetinin artacağına düzen içinde geçecek bir ömre yorumlanır.

Sebze almak hayır ve menfaat teminine, sebze satmak hüzün ve kedere, birisine sebze verdiğini görmek, o adama bir iyilik edeceğinize işarettir.

Domates görmek çok hayırlıdır, uzaktan gelecek iyi haberlere işaret eder.

Patates sönük, fakat çok rahat bir ömre,

havuç aile ortamında mutlu ve olaysız bir hayata,

fasulye ve bakla, adi, fakat çekici bir hayata,

bezelye bulunduğundan daha canlı bir geleceğe,

soğan yakında karlı ve kazançlı bir işin başarılacağına işaret eder.

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