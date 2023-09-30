Rüyada sergi görmek ne demek? Rüyada sergi görmek neye işaret?

Rüyada sergi görmek genel olarak başarıya işaret eder.

Rüyada sergi görmek ne demek? Rüyada sergi görmek neye işaret?

Rüyada sergi görmek, rahatlık, izzet, şeref ve yükseklik ile tâbir edilir.

Sergiye sahip olup eserler segilemek, daha da hayırlıdır. Rüyada sergi, esnaf, fakih ve imam için kendilerini fakirlikten ve zaruretten emin kılacak, şiddet ve korkulardan koruyacak sanata delâlet eder.

Bazı kere de sergi görmek, rüya sahibinin hayatını tesis ettiği ve orada emirlerini ve hükümlerini icra eylediği mülke delâlet eder.

Rüyada sanat eserlerinin teşhir edildiği bir sergi görmek, bilgi ve beceri ürünü olan işleri insanların beğenisine sunmaya, medenî cesarete ve şöhret bulmaya işaret eder.

Rüyada pazar sergisi (tezgâhı) görmek, alışveriş yapmaya, bir ihtiyacı gidermeye veya tartışmalı bir ortamda bulunmaya işarettir.

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