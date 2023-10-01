Rüyada ses duymak ne demek? Rüyada ses duymak neye işaret?

Rüyada kişinin bir takım garip sesler duyması fakat sesleri tanıyamaması bir sorun olduğu anlamına gelir.

Rüyada ses duymak ne demek? Rüyada ses duymak neye işaret?

Rüyada bir ses duyduğunu (işittiği­ni) görmesi, bir şöhrete işaret eder.

Rüyasında cılız, zayıf ve de çirkin bir ses duyduğunu ve işittiğini görmek sorun anlamına gelir.

Rüyasında bir kadın sesinin, erkek sesi gibi kaim bir ses işittiğini görmesi pek iyi bir şeye işaret etmez. Bu rüya hayra yo­rumlanmaz.

Bir kimsenin rüyada ihtiyar bir kimseden güzel ve hayırlı bir ses işittiğini görmesi, hayra işarettir. Rüya sahibi, iyiler (dindarlar) sınıfından olduğuna gerçekleri söylediğine işa­rettir.

Rüyada görülen sessizlik, hayra işaretle yorumlanmıştır. Rüya sahibi, akıllı, soğukkanlı ve işlerinin sonunda hayır gören bir kimse olduğuna yorumlanır demişlerdir. Rüyada ses işitmek haberle yorumlanır.

Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Diyarbakır'da fıstık hasadı başladı Gündem
Diyarbakır'da fıstık hasadı başladı
İstanbul’da yağışların kaç gün süreceği belli oldu. AKOM’dan yeni uyarı geldi Gündem
İstanbul’da yağışların kaç gün süreceği belli oldu. AKOM’dan yeni uyarı geldi
Aşırı yağış rögarı taşırdı: 4 daire sular altında kaldı Gündem
Aşırı yağış rögarı taşırdı: 4 daire sular altında kaldı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu Gündem
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Irmakta meydana gelen balık ölümlerinin nedeni belli oldu Gündem
Irmakta meydana gelen balık ölümlerinin nedeni belli oldu
Rüyada servet görmek ne demek? Rüyada servet görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada servet görmek ne demek? Rüyada servet görmek neye işaret?