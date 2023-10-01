Rüyada ses duymak ne demek? Rüyada ses duymak neye işaret?

Rüyada bir ses duyduğunu (işittiği­ni) görmesi, bir şöhrete işaret eder.

Rüyasında cılız, zayıf ve de çirkin bir ses duyduğunu ve işittiğini görmek sorun anlamına gelir.

Rüyasında bir kadın sesinin, erkek sesi gibi kaim bir ses işittiğini görmesi pek iyi bir şeye işaret etmez. Bu rüya hayra yo­rumlanmaz.

Bir kimsenin rüyada ihtiyar bir kimseden güzel ve hayırlı bir ses işittiğini görmesi, hayra işarettir. Rüya sahibi, iyiler (dindarlar) sınıfından olduğuna gerçekleri söylediğine işa­rettir.

Rüyada görülen sessizlik, hayra işaretle yorumlanmıştır. Rüya sahibi, akıllı, soğukkanlı ve işlerinin sonunda hayır gören bir kimse olduğuna yorumlanır demişlerdir. Rüyada ses işitmek haberle yorumlanır.