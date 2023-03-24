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Rüyada su yolu görmenin anlamı nedir

Rüyada su yolu görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 16:56
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Rüyada su yolu görmek ne demek?

Rüyada su yolu görmenin anlamı nedir
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Rüyada su yolu görmek  zenginliğe, çoluk çocuğunu yedirip içirmeye ve hayra erişmeye delâlet eder.

Rüyada evi veya bostanı için ark kazdığını görmek, keder, üzüntü ve sıkıntıdan kurtuluşa işarettir.

Bekar bir adamın rüyada su arkı açıp suyu akıttığını görmesi, evlenmeye yorumlanır.

RÜYADA SU YOLU GÖRMEK

Bazı kere de rüyada su yolu görmek, hizmetçilere, uşaklara veya bir yere gitmek için hazırlanan hayvanlara delalettir.

Rüyada su arkının önünün kesilip kapandığını görmek, rüya sahibinin yapacağı işlerde güçlük meydana gelmesine tabir edilir.

Rüyada meçhul bir lağıma sidik yaptığını görmek, harama yaklaşmaya delâlet eder. Rüyada kuyu kazdığını ve fakat kazdığı kuyudan su çıkmadığını görmek, bir başka adama hile yapmaya işarettir.

Kişinin rüyada ziraatını sulamak gayesiyle ark kazdığını görmesi, zenginliğe ve menfaata yorumlanır.

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