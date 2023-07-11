Rüyada yağmur görmek sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada yağmur yağdığını görmek görüldüğü duruma göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada yağmur görmek ne demek? Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı nedir?

RÜYADA YAĞMUR YAĞDIĞINI GÖRMEK NE DEMEK?

Bazı tabirciler yağmurun bolluk bereket sembolü olduğuna bazıları ise depresyon belirtisi olduğuna inanmışlardır. Esasında rüyadaki yağmur görülme biçimine göre her ikisine de delalet edebilir. Bu rüyaları yorumlarken kişinin rüyadan aldığı etkiye ve gökten yağanın yerde nasıl etki bıraktığına bakılmalıdır.

Rüyada yağmur en genel anlamı itibariyle para, bolluk-bereket ve nasibin açılmasının temsilcisidir. Toprak elementinin ve yerde yetişen her şeyin besleyicisi olan su aslında beraberinde yeryüzüne daima bereket getirir. Bu yüzden birçok rüya tabircisine göre rüyada yağan yağmur işlerin artması, kasaya giren paranın artması ve bir esnaf için müşteri sayısının artmasına delalet eder.

Yağmur rüyası aslında gökyüzünden (manevi olandan) yere (maddi olana) hediye edilen her şeyin sembolü olabilir. Bu hediye bazıları için rızık, bazıları için para, bazıları için güzel haberlerdir.

Rüyada gökten yağan şey sadece duru ve zararsız su ise bu tabir daima geçerlidir fakat yağan şeyin suyun dışında başka bir şey olması durumunda bu rüya tabiri geçersizdir.

Yağmur aslında hava elementine ait bir semboldür ve su olmasından dolayı aynı zamanda duygular aleminden mesaj getirir. Bu yüzden yağmurun fazlalığı daima aşırı duygusallık ve bu duygusallıktan dolayı mantığımızı kullanarak hareket edememe konusunda uyarıdır.

Rüyada yağmur aynı zamanda iç dünyamızdan bize yansıyan duygusal enerjinin temsilcisidir. Bazı tabircilere göre yağmur duygusal patlama sonrası dökülen gözyaşının sembolüdür.

Karanlık ya da gri tonlarında bir havada yağmur yağdığını görmek daima depresyon ve sıkıntı sonrası ağlamaya işaret eder. Yağmurun uzaklarda bir yerde yağması ise gurbette olan birinin gözyaşı döküyor olmasına ya da sıkıntıda olmasına delalet eder.