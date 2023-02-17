Deprem bölgelerinde rüzgardan elektrik üretimi sürüyor

Depremlerin ardından enerji nakil hatlarındaki sorunlar nedeniyle neredeyse bölgedeki tüm rüzgar santralleri başlangıçta devre dışı kalırken, kısa sürede yapılan müdahalelerle üretimin sorunsuz olarak sürdürülmesi sağlandı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, yaşanan büyük felaket nedeniyle derin üzüntü içinde olduklarını söyledi.

TÜREB olarak depremin yaşandığı ilk saatlerden bu yana deprem bölgesinde arama kurtarma ve diğer ihtiyaçların temini için seferber olduklarını belirten Erden, "Bunların yanı sıra bölgedeki artan enerji arz güvenliği ihtiyacına cevap verebilmek açısından bölgede kurulu rüzgar santrallerimizin kontrolleri de hızlıca yapıldı.

Rüzgar santralleri ana yapıları depremi çok şükür hasarsız atlattı ve iletim şebekesindeki hasarlar tamamlanarak şebekenin devreye alınmasıyla beraber hepsi tam kapasite devreye alınmış durumda.

Şebeke olmadığında santrallerimiz de üretilen elektriği tüketim noktalarına iletme imkanı olmadığı için mecburen durdu ve şebeke devreye alınana kadar çalışamadı." dedi.

Erden, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından o bölgede faaliyet gösteren 962,42 megavat gücünde toplam 21 rüzgar enerjisi santralinin kesintisiz olarak enerji arzına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

EN YÜKSEK HATAY'DA

11 santral ve 437,47 megavat kurulu güçle bölgede en fazla rüzgar enerjisi kapasitesine sahip il olan Hatay'da santraller Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından elektrik üretimine devam ederken, Osmaniye-Gaziantep bölgesinde de 242 megavatlık 3 santral sorunsuz çalışıyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan 121,5 megavat kapasiteli 2 santral, Gaziantep'te yer alan 65,55 megavatlık 1 santral ile Adana'da bulunan 33,4 megavatlık 1 santralin de elektrik üretimine devam ettiği belirtiliyor.

Osmaniye-Kahramanmaraş ile Adıyaman ve Malatya'da bulunan sırasıyla 23,3, 27,5 ve 11,7 megavatlık 3 santralin de sorunsuz çalıştığı kaydediliyor. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 7 şehirde yer alan 962,42 megavat gücündeki 21 rüzgar enerjisi santrali, elektrik enerjisi üretimine kesintisiz devam ediyor. (AA)