17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Deprem bölgelerinde rüzgardan elektrik üretimi sürüyor

Deprem bölgelerinde rüzgardan elektrik üretimi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 7 şehirde kurulu 21 rüzgar enerjisi santrali, elektrik enerjisi üretimine kesintisiz devam ediyor.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 18:56
Takip Et

Rüzgardan üretilen elektrik deprem bölgelerinde kullanılıyor

Deprem bölgelerinde rüzgardan elektrik üretimi sürüyor
+
Aa
-

Depremlerin ardından enerji nakil hatlarındaki sorunlar nedeniyle neredeyse bölgedeki tüm rüzgar santralleri başlangıçta devre dışı kalırken, kısa sürede yapılan müdahalelerle üretimin sorunsuz olarak sürdürülmesi sağlandı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, yaşanan büyük felaket nedeniyle derin üzüntü içinde olduklarını söyledi.

TÜREB olarak depremin yaşandığı ilk saatlerden bu yana deprem bölgesinde arama kurtarma ve diğer ihtiyaçların temini için seferber olduklarını belirten Erden, "Bunların yanı sıra bölgedeki artan enerji arz güvenliği ihtiyacına cevap verebilmek açısından bölgede kurulu rüzgar santrallerimizin kontrolleri de hızlıca yapıldı.

Rüzgar santralleri ana yapıları depremi çok şükür hasarsız atlattı ve iletim şebekesindeki hasarlar tamamlanarak şebekenin devreye alınmasıyla beraber hepsi tam kapasite devreye alınmış durumda.

Şebeke olmadığında santrallerimiz de üretilen elektriği tüketim noktalarına iletme imkanı olmadığı için mecburen durdu ve şebeke devreye alınana kadar çalışamadı." dedi.

Erden, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından o bölgede faaliyet gösteren 962,42 megavat gücünde toplam 21 rüzgar enerjisi santralinin kesintisiz olarak enerji arzına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

EN YÜKSEK HATAY'DA

11 santral ve 437,47 megavat kurulu güçle bölgede en fazla rüzgar enerjisi kapasitesine sahip il olan Hatay'da santraller Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından elektrik üretimine devam ederken, Osmaniye-Gaziantep bölgesinde de 242 megavatlık 3 santral sorunsuz çalışıyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan 121,5 megavat kapasiteli 2 santral, Gaziantep'te yer alan 65,55 megavatlık 1 santral ile Adana'da bulunan 33,4 megavatlık 1 santralin de elektrik üretimine devam ettiği belirtiliyor.

Osmaniye-Kahramanmaraş ile Adıyaman ve Malatya'da bulunan sırasıyla 23,3, 27,5 ve 11,7 megavatlık 3 santralin de sorunsuz çalıştığı kaydediliyor. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 7 şehirde yer alan 962,42 megavat gücündeki 21 rüzgar enerjisi santrali, elektrik enerjisi üretimine kesintisiz devam ediyor. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
2
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
3
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
4
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
5
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı.
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
6
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
7
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
﻿Türkiye-Letonya maçının gelirleri bağışlanacak
﻿Türkiye-Letonya maçının gelirleri bağışlanacak
﻿Türkiye-Letonya maçının gelirleri bağışlanacak
﻿Spor Toto 1. Lig'de program açıklandı
﻿Spor Toto 1. Lig'de program açıklandı
﻿Spor Toto 1. Lig'de program açıklandı
﻿ Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı   
﻿ Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı   
﻿ Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı   
﻿Van’da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Van’da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Van’da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.