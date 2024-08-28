Ryanair küçülmeye gidiyor

Kesintiler arasında 750.000 koltuğun kaldırılması, altı rotanın (Brüksel, Hanya, Kaunas, Krakow, Lüksemburg ve Riga) iptali ve konuşlu uçak sayısının dokuzdan yediye düşürülmesi yer alıyor. Ryanair bu kapasiteyi İtalya, Polonya ve İspanya gibi düşük maliyetli AB ülkelerine yeniden tahsis ediyor.

Havayolunun kararı, Almanya'nın havacılık sektörünün artan Havacılık Vergisi (%24 artış), yükselen ATC ücretleri (%2019'dan bu yana %100 artış) ve Güvenlik Ücreti sınırında yaklaşan %50'lik artış nedeniyle risk altında olduğuna dair tekrarlanan uyarıların ardından geldi. Almanya'nın hava yolculuğu toparlanması Avrupa'nın geri kalanının gerisinde kalıyor; Berlin Brandenburg, COVID öncesi seviyelerin yalnızca %71'inde faaliyet gösteriyor.

Ryanair, hükümetin katılım eksikliğini eleştirerek, bu kesintilerin Berlin'in turizmine ve ekonomisine zarar vereceği, daha düşük vergi ve ücretlerle daha rekabetçi Avrupa şehirlerine fayda sağlayacağı uyarısında bulundu.