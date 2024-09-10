Ryanair'in öfkesi dinmiyor

Ryanair patronu Michael O'Leary, Hava Trafik Kontrolü (ATC) sağlayıcısı Nats'ın genel müdürünün istifa etmesi yönünde yeni çağrılarda bulundu.
O'Leary, Pazar günü Gatwick Havaalanı'nda "Nats personel eksikliği" nedeniyle uçuşların aksamasının ardından Martin Rolfe'un istifa etmesini ve "yetenekli birinin" görevi devralmasına izin verilmesini istedi.
Havayolu'nun CEO'su, özellikle geçen yıl Ağustos ayındaki Pazartesi günü Banka Tatili sırasında İngiltere havalimanlarında yaşanan ve Nats'in teknik arızasından kaynaklanan yaygın aksaklıklar nedeniyle Rolfe'u defalarca eleştirdi.
Nats, daha önce Ekim 2022'de havalimanında ATC hizmetlerinin sağlanmasını devraldığında Gatwick patronlarıyla kararlaştırılan ve daha fazla kontrolörün eğitilmesini de içeren bir personel planı doğrultusunda "çalıştığını" söylemişti.