Saadet, DEVA ve Gelecek’te yerel seçimlerde İstanbul formülü

İstanbul için ortak aday çıkaracakları gündeme gelen Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nin kurmayları konuyla ilgili konuştu.

Saadet, DEVA ve Gelecek’te yerel seçimlerde İstanbul formülü

Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi yetkilileri konu hakkında açıklamalarda bulundu. Gelecek Partisi kurmayları ortak aday için sadece Saadet Partisi ile temas kurduklarını söylerken, DEVA Partisi ise kendi adaylarıyla seçime girme yöneliminde.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada CHP ayrıntısı ise dikkat çekti.

Parti kurmayları, desteğe ihtiyacı olacağı takdirde CHP ile ortaklığın sinyalini verdi.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın haberine göre parti kurmaylarının açıklamaları şöyle:

GELECEK PARTİSİ

“Özellikle İstanbul ve Ankara diğer muhalefet partileriyle görüşülecek bir konu. Bu iller en son konuşulur. CHP’nin belki ilerleyen günlerde bir desteğe ihtiyacı olacaktır. O destek çerçevesinde ilerleyen günlerde konuşulur. Partilerin ne yapacağı belli olsun, kongre süreçleri geçsin ve taşlar yerine otursun. Durumlar biraz olgunlaştıktan sonra özellikle İstanbul ve Ankara son noktada konuşulur”

DEVA PARTİSİ

“DEVA, İstanbul ve Ankara olmak üzere kendi ismi ve kendi adayıyla yarışacak. İlerleyen süreçlerde diğer partilerden gelecek ortak adaylık teklifi süreçlerine de kapalıyız”

SAADET PARTİSİ

“Ortak adaylık gibi bir toplantımız veya gündemimiz olmadı. Bütün partiler kendi adaylarını çıkaracaklarını söylüyor, biz de güçlü bir aday çıkaracağız”

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