Saadet Partili Belediye Başkan adayının üstüne ağaç devrildi

Kaynak: İHA
Saadet Partili Belediye Başkan adayının üstüne ağaç devrildi
Saadet Partisi’nin Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlunun üstüne ağaç devrildi. Saadet Partili Ersan’ın ayağı kırılırken oğlunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan’ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi. Başka adayının ayağı kırılırken oğlunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları çerçevesinde birtakım ziyaretler için sokağa çıkan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan’ın üzerine şiddetli fırtına nedeni ile ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adnan ve Taha Ersan itfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Adnan Ersan ve oğlu Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Adnan Ersan’ın ayağında kırık olduğu öğrenilirken, Taha Ersan’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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