Saadet partisi, CHP -MSP koalisyonunu hatırlattı ‘Onlar başardı, yine başaracağız’ Kılıçdaroğlu alıntıladı paylaştı

Saadet partisi, bugün sosyal medya hesabında, "onlar başardı, yine başaracağız" mesajıyla bir video paylaştı. videoda, CHP ve MSP’nin 1974 yılında kurduğu koalisyon hükümeti anımsatıldı ve dönemin MSP genel başkanı Necmettin Erbakan’ın "Biz, sayın Ecevit’le vaktiyle koalisyon kurduk. halkımıza, milletimize çok hayırlı hizmetler yaptık" sözü ile dönemin CHP genel başkanı Bülent Ecevit’in koalisyon döneminde yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin "Biz, aslında savaş için değil, barış için adaya gidiyoruz" sözüne yer verildi.

Videonun sonunda ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız” sözü ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız” sözü yer aldı.

KILIÇDAROĞLU ALINTILADI PAYLAŞTI

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun paylaşımını retweet ederek “Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız!” ifadelerini kullandı.