24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Saadet partisi, CHP -MSP koalisyonunu hatırlattı ‘Onlar başardı, yine başaracağız’ Kılıçdaroğlu alıntıladı paylaştı

Saadet partisi, CHP -MSP koalisyonunu hatırlattı ‘Onlar başardı, yine başaracağız’ Kılıçdaroğlu alıntıladı paylaştı

Saadet Partisi, CHP ve MSP’nin (Milli Selamet Partisi) 1974 yılında kurduğu koalisyon hükümetinin anımsatıldığı bir videoyu, “Onlar başardı, yine başaracağız” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 22:27
Takip Et

Saadet partisi, CHP -MSP koalisyonunu hatırlattı ‘Onlar başardı, yine başaracağız’ Kılıçdaroğlu alıntıladı paylaştı

Saadet partisi, CHP -MSP koalisyonunu hatırlattı ‘Onlar başardı, yine başaracağız’ Kılıçdaroğlu alıntıladı paylaştı
+
Aa
-

Saadet partisi, bugün sosyal medya hesabında, "onlar başardı, yine başaracağız" mesajıyla bir video paylaştı. videoda, CHP ve MSP’nin 1974 yılında kurduğu koalisyon hükümeti anımsatıldı ve dönemin MSP genel başkanı Necmettin Erbakan’ın "Biz, sayın Ecevit’le vaktiyle koalisyon kurduk. halkımıza, milletimize çok hayırlı hizmetler yaptık" sözü ile dönemin CHP genel başkanı Bülent Ecevit’in koalisyon döneminde yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin "Biz, aslında savaş için değil, barış için adaya gidiyoruz" sözüne yer verildi.

Videonun sonunda ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız” sözü ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız” sözü yer aldı.

KILIÇDAROĞLU ALINTILADI PAYLAŞTI

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun paylaşımını retweet ederek “Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız!” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
2
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
3
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
4
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
5
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
6
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
7
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
﻿AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!
﻿Denizlispor'da flaş ayrılık
﻿Denizlispor'da flaş ayrılık
﻿Denizlispor'da flaş ayrılık
﻿Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından 'Aşık Veysel'in Vefatının 50'nci Yıldönümü Özel Konseri'
﻿Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından 'Aşık Veysel'in Vefatının 50'nci Yıldönümü Özel Konseri'
﻿Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından 'Aşık Veysel'in Vefatının 50'nci Yıldönümü Özel Konseri'
﻿Adana'da ekmek satma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Adana'da ekmek satma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Adana'da ekmek satma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Siirt'te arazi kavgasında baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı
﻿Siirt'te arazi kavgasında baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı
﻿Siirt'te arazi kavgasında baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.