Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu ve HDP açıklaması

Habertürk Televizyonu’nda Kübra Par’ın konuğu olan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sunucu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in “CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez” sözlerini hatırlattıktan sonra bu durumda ‘’Saadet Partisi’nin tutumu nedir?’’ sorusunu sordu.

Aydın, Kübra Par’a şunları söyledi;

''Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak yarından itibaren, şu anda planlanıyor, Her kesimi STK'ları, siyasi partileri ziyaret edecek. Bu siyasi partileriden birisi de HDP'dir. HDP’yi ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük eksiklik olur.''

Kübra Par’ın sorduğu "HDP adayı desteklemek için birtakım taleplerde bulunursa bu talepleri altılı masa değerlendirmeli midir, Yoksa Sayın Akşener'in dediği gibi bunlar altılı masaya asla teklif dahi edilemez" sorusu üzerine ise Aydın, "Doğrusu HDP'nin talep edeceği şeyler ülkede özgürlüktür, adalettir, refahtır" dedi.

HDP "Bakanlık isteyemez mi?" sorusu üzerine cevap veren Birol Aydın, "Olacaksa onlar da konuşulur ama masaya gelip gelmeme hususu Sayın Cumhurbaşkanı adayının değerlendirmesiyle, kararıyla mümkün olacaktır" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle, adayımızı çıkarma çalışmalarıyla ilgili yeniden değerlendirme süreci devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisini görüşmeye bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter üzerinden Kılıçdaroğlu'na Sancar'ın sözleriyle çağrı yaparak, "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz..." demişti.