Saadet Partisi’nden flaş açıklama: Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi verdi

ADAYIN AÇIKLANMASI İÇİN TARİH VERDİ

Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır" ifadelerini kullandı. Kulislerde bu tarihin nisan ya da mayıs olduğu ifade ediliyor.

"ADAYIMIZ, 13'NCÜ CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Belirleyecekleri adayın 13'üncü cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Aydın, adayı, "Başından itibaren masada liderlerin konuştukları, ortaya koydukları ilkelere ve prensiplere bağlı kalabilecek, samimi, dürüst, ülkeyi ve milleti düşünen, masayla istişareden kopmayan ve kopmayacak olan bir isim" olarak tarif etti.