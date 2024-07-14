Saadet Partisi'nin acı günü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saadet Partisi'nin acı günü

Saadet Partisi TBMM Eğitim Politikaları Danışmanı, annesi ve kardeşi yaşamını yitirdi.

Saadet Partisi TBMM Eğitim Politikaları Danışmanı Enes Okutan ile annesi Zeynep Okutan ve kardeşi Üsame Okutan trafik kazasında hayatını kaybetti.

3 kişinin ölümü Saadet Partisi’ni yıktı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu üzüntüsünü sosyal medyadan duyurdu.

Karamollaoğlu taziye mesajında şu ifadeleri kaydetti:

Saadet Partimiz TBMM Eğitim Politikaları Danışmanımız Enes Okutan ve Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanımız Ensar Okutan'ın kıymetli valideleri Zeynep Okutan ve kardeşleri Üsame Okutan’ın trafik kazasında vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Genç kardeşimize ve annesine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve Okutan ailesine sabırlar niyaz ediyorum.

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