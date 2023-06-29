Saadet ve DEVA'dan HÜDA PAR'a bayram ziyareti

Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nin HÜDA PAR'a yaptığı bayram ziyareti sosyal medyada paylaşıldı.

Saadet ve DEVA'dan HÜDA PAR'a bayram ziyareti

Siyasi partiler Kurban Bayramı sebebi ile ziyaretlerde bulundu. Partilerin temsilcileri ziyaret edilen partinin binasında ağırlandı.

Ziyaretlere ilişkin fotoğraflar ve bayram mesajları ise sosyal medyada paylaşıldı.

SAADET VE DEVA'DAN BEKLENMEDİK ZİYARET

Millet İttifakı çatısı altında yer alıp CHP listelerinden aday göstererek 28'inci dönemde Meclis' vekil sokan partilerden Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nin yaptığı bayram ziyareti ise dikkat çekti.

Millet İttifakı çatısı altındayken Saadet ve DEVA partileri HÜDA PAR ile karşı karşıya gelmişti.

Terör örgütü Hizbullah iltisaklı oluşu ve kadınlara karşı duruşu sebebiyle Meclis'te yer alması tepki çeken HÜDA PAR, Saadet ve DEVA'nın ziyaretini sosyal medyasından paylaştı.

İşte dikkat çeken ziyaretlerin sosyal medyadaki paylaşımları:

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