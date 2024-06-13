Saat alma zorunluluğu geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saat alma zorunluluğu geldi

Türkmenistan'da dün yayınlanan bir genelge ilginç bir zorunluluk doğururken devlet görevlileri saatçilere akın etti.

Türkmenistan'ın batı Balkan bölgesindeki yetkililer ve yerel devlet kurumlarının çalışanları, üzerinde Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile babası ve aynı zamanda da selefi Kurbankulu Berdimuhammedov'un suretlerinin yer aldığı saatleri satın almak zorunda kaldı.

Fiyatları 410 ila 820 dolar arasında değişen saatlerin satın alınması hakkında yayınlanan tamimden sonra saatlerin temini konusunda ciddi problemler yaşandığı bildiriliyor.

Yüksek rütbeliler daha pahalı saatleri satın almak zorundayken, daha ucuz modeller devlet kurumlarındaki daha düşük kademedeki çalışanlara yönelik olduğu söyleniyor Türkmenistan'ın zengin doğal gaz kaynaklarına rağmen nüfusunun çoğunluğu yıllardır yoksulluk içinde yaşıyor.

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