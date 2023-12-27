Sabah akşam bir bardak için kurdeşeniniz tarihe karışsın

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Sabah akşam bir bardak için kurdeşeniniz tarihe karışsın
Süpürge otu karışımıyla oluşan kürü sabah akşam bir bardak içilmesi durumunda bu karışımın kurdeşeni bitirmesi dikkat çekti.

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelirken birçok bitkinin faydalarını keşfetmeyi sürdürme süreci devam ediyor. Bu bitkilerden birinin de süpürge otu olması dikkatlerden kaçmadı.

MUCİZE OT KURDEŞENİ BÖYLE BİTİRİYOR

Süpürge otu tohumlarını dövüp suyla içmeniz önerildi. Örnek olarak sabah akşam bir bardak suya bir çay kaşığı dövülmüş tohum katarak kurdeşeninizin tarihe karışacağı vurgulandı.

KURDEŞEN NEDİR?

Ürtiker, halk dilinde kurdeşen dökmek olarak bilinen bir cilt reaksiyonu olduğu biliniyor.

Vücudun bazı yerlerinde kızarıklık, kaşıntı ve kabartı şeklinde döküntüler oluştuğu bildirildi. Bu döküntüler çabuk belirir ve kaybolduğu ifade edildi.

Hastalığın altı haftadan az sürenine akut, daha fazla sürenine ise kronik ürtiker denmesiyle dikkat çekti.

Ürtikerin sebebi, histamin adlı kimyasalın salgılanması olduğunun altı çizildi. Bu salgılanma, bazı yiyecekler, ilaçlar, stres gibi faktörlerle tetiklenebileceği bildirildi.

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