Sabah işe gelen esnaf fark etti! Sokakta erkek cesedi bulundu

Olay, Taşyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İş yerlerini açmak için gelen esnaflar, kanlar içinde yatan bir adamı fark ederek hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Esnafın ihbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit etti.

Cesedin, 58 yaşındaki Şenol Mert'e ait olduğu tespit edildi. Kafasında ve elinde yaralar bulunan Mert'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından da Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.