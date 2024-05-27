Sabah işe gelen esnaf fark etti! Sokakta erkek cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Sabah işe gelen esnaf fark etti! Sokakta erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sanayi bölgesinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, sokakta bir erkek cesedi buldu.

Olay, Taşyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İş yerlerini açmak için gelen esnaflar, kanlar içinde yatan bir adamı fark ederek hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Esnafın ihbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit etti.

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Cesedin, 58 yaşındaki Şenol Mert'e ait olduğu tespit edildi. Kafasında ve elinde yaralar bulunan Mert'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından da Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

aw213702-01.jpgPolis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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