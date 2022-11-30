Günün ilk namazı olan sabah namazı diğer namazlara göre daha az rekat kılınmaktadır. İslam’ın şartlarından olan namaz kılmak günün ilk saatlerinde sabah namazıyla başlar. Sabah namazının güneş doğunca kılınıp kılınmayacağı veya ne kadar süreye kadar sabah namazının kılınacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sabah namazı saat kaçta? Güneş doğunca sabah namazı kılınır mı?

Günün ilk namazı olan sabah namazının vakti geçince hangi zaman aralığında kılınabileceği araştırılıyor. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları farklı vakitlerde kılınmaktadır. Sabah namazı günün ilk kılınan ve en erken saatte olan namazdır. Sabah namazının da tıpkı diğer vakit namazlarda olduğu gibi belli bir vakti vardır. Sabah namazı vakti geçmeden kılmak önemlidir.

SABAH NAMAZI KAÇA KADAR KILINIR?

Sabah namazı iki sünnet ve iki farzdan oluşur. Öncelikle iki rekat olan sünnet daha sonra ise iki rekat farz kılınır. Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar kılınabilmektedir. Ancak imsaktan 30-40 dakika sonra kılınması önerilmiştir.

Sabah namazı, imsak vakti girdiğinde kılınabilir. Ancak ezanın okunmasını beklemek daha makbul olur. Ancak sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti kaza edilir. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir.

KERAHAT VAKTİ NEDİR?

Kerahat vakitleri, İslam dininde ibadetin mekruh sayıldığı zaman dilimlerini ifade eder. Kerahat vakitleri içerisinde ibadet etmenin ya da namaz kılmanın dinen mekruh olarak sayılmasının en önemli sebebi, güneşe tapanlara benzetilmemek şeklinde açıklanır. Güneşin doğuş zamanında, batış zamanında ve tam tepede olduğu noktalarında mevcut olması zamanında geçmiş dönemler içerisinde helak olan pek çok topluluğun ateşe ve bununla birlikte güneşe tapmalarından dolayı kaynaklanır.