Sabah namazına giden imam öldürüldü

Silahlı saldırı İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde meydana geldi. Çamlık Camii'nde görev yapan evli ve 4 çocuk babası 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanından çıktı.

İnci camiye gittiği esnada bir şahıs tarafından av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğradı. Cami avlusunda gerçekleşen olayda yaralı imam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre olayla ilgili bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hasan İnci’nin 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.