Sabah namazına giden imam öldürüldü

Kaynak: İHA
Sabah namazına giden imam öldürüldü
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için kaldığı lojmandan çıkıp camiye giden 4 çocuk babası imam Hasan İnci uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde meydana geldi. Çamlık Camii'nde görev yapan evli ve 4 çocuk babası 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanından çıktı.

İnci camiye gittiği esnada bir şahıs tarafından av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğradı. Cami avlusunda gerçekleşen olayda yaralı imam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre olayla ilgili bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hasan İnci’nin 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

aw190790-01.jpg

aw190790-02.jpg

aw190790-03.jpg

aw190790-04.jpg

aw190790-05.jpg

aw190790-06.jpg

aw190790-07.jpg

Son Haberler
İstanbul'da bu yollar pazar günü kapalı! Okumadan yola çıkmayın Gündem
İstanbul'da bu yollar pazar günü kapalı! Okumadan yola çıkmayın
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor Dünya
Azerbaycan iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmaya hazırlanıyor
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti Dünya
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar Gündem
Vatandaşın borcunun vatandaş ödedi. İki günde 84 bin lira topladılar
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti Ekonomi
Türkiye'nin otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları geçti
Seyir halindeki tır alevlerin kurbanı oldu Yerel Haberler
Seyir halindeki tır alevlerin kurbanı oldu
Otomobil devrildi: 1 ölü Yerel Haberler
Otomobil devrildi: 1 ölü