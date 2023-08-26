Sabah polise şikayet etti, öğleden sonra uzun namlulu silahla öldürdü

DHA'nın haberine göre; olaydan sonra kaçan Ümit D., suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Sabah Şikayetçi Oldu, Öğleden Sonra Öldürdü

Olay, Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Ümit D., aralarında sorun olan Bünyamin Karatay’ın kendisini tehdit ettiğini iddia ederek sabah saatlerinde Yenişehir Polis Merkezi’ne gidip şikayetçi oldu. Bünyamin Karatay ise öğleden sonra Ümit D.'nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ümit D., uzun namlulu silahla Bünyamin Karatay’ı vurdu ve olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bünyamin Karatay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Suç Aletiyle Yakalandı

Polis ekipleri, şüphelinin 44 KC 863 plakalı aracıyla kaçtığını tespit ederek kent merkezinde arama noktaları oluşturdu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ümit D.'yi Abdurrahmangazi Mahallesi’nde suç aleti silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ümit D., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyet Müdürü Olay Yerinde İnceleme Yaptı

Olay yerine gelen Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, olay hakkında bilgi aldı ve inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Bünyamin Karatay’ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.