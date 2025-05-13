Sabah saatlerinde camları sakın açmayın! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Bahar mevsimiyle birlikte doğanın uyanışı, alerji hastaları için zorlu bir dönemi de beraberinde getirdi.

Polenlerin havada yoğunlaştığı sabah saatleri, burun tıkanıklığı, hapşırma, göz kaşıntısı ve nefes darlığı gibi alerjik belirtileri tetikledi.

Uzmanlar, bu dönemde camların sabah saatlerinde açılmaması gerektiğini vurgularken, bilimsel çalışmalar polenlerin sağlık üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Sabah saatlerinde polen yoğunluğu zirve yapıyor, bu yüzden camları kapalı tutmak alerji semptomlarını azaltmada kritik.

POLENLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, küresel nüfusun yaklaşık %20’si alerjik rinit (saman nezlesi) ile mücadele ediyor ve bu oran bahar aylarında polen yoğunluğuyla artırdı.

Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir çalışma, polenlerin alerjik rinit ve astım gibi solunum yolu hastalıklarını %30 oranında artırdığını ortaya koydu. Özellikle çayır otu, zeytin ağacı ve çınar gibi bitkilerin polenleri, rüzgarla yayılarak solunum yollarını tahriş etti.

İngiltere’deki Imperial College London’dan alerji uzmanı Prof. Dr. Stephen Durham, “Polenler, sabah saatlerinde havada daha yoğun bulunur ve bu, alerjik bireylerde semptomların şiddetlenmesine neden olur” dedi.

SABAH SAATLERİ NEDEN RİSKLİ?

Polenlerin sabah saatlerinde yoğunlaşmasının nedeni, bitkilerin bu saatlerde polen salınımını artırması ve rüzgârın etkisiyle havada daha fazla dağılması.

Allergy dergisinde yayımlanan bir araştırma, sabah 05:00-09:00 saatleri arasında polen konsantrasyonunun günün diğer saatlerine kıyasla %50 daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu durum, alerjik rinit ve astım hastaları için ciddi bir risk oluşturdu.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden immünolog Dr. Kari Nadeau, “Polenler, solunum yollarında iltihaplanmayı tetikleyerek astım ataklarını artırabilir. Sabah saatlerinde camları kapalı tutmak, bu riski önemli ölçüde azaltır” dedi.

KORUNMA YÖNTEMLERİ VE UZMAN ÖNERİLERİ

Uzmanlar, polen alerjisinden korunmak için bir dizi pratik yöntem önerdi. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabah saatlerinde maske kullanmak ve pencereleri kapalı tutmak, alerji semptomlarını azaltmada etkili. Ayrıca, ev tozu akarlarına karşı yatak örtülerini sık yıkamak ve evi düzenli havalandırmak önemli.

Yüksek verimli partikül hava (HEPA) filtreli hava temizleyiciler, iç mekanlarda polenleri azaltmada etkili bir çözüm sundu. Ayrıca, polen takvimlerini takip etmek ve alerji ilaçlarını doktor kontrolünde kullanmak, semptomları hafifletti.

BİLİMSEL ÇÖZÜMLER VE GELECEK

Polen alerjilerinin tedavisi için immünoterapi (alerji aşısı) gibi yöntemler umut vadetti.

Clinical & Experimental Allergy dergisinde yayımlanan bir çalışma, immünoterapinin alerjik rinit semptomlarını %60 oranında azalttığını gösterdi.

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden alerji uzmanı Prof. Dr. Robyn O’Hehir, “İmmünoterapi, uzun vadede alerji hastalarının yaşam kalitesini artırabilir. Ancak, bu tedaviye başlamadan önce doğru alerjenin tespit edilmesi kritik” dedi.

Türkiye’de de immünoterapi uygulamaları artarken, uzmanlar erken teşhisin önemine dikkat çekti.

ALERJİYE KARŞI BİLİNÇLİ ADIMLAR

Bahar aylarında polenlerin sabah saatlerinde yarattığı alerji riski, basit önlemlerle kontrol altına alınabilir.

Camları kapalı tutmak, maske kullanmak ve eve gelince kıyafet değiştirmek, alerji semptomlarını hafifletmede etkili.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, polen alerjisinin doğru yönetildiğinde yaşam kalitesini düşürmesinin önüne geçilebileceğini gösterdi.

Bahar, alerji hastaları için kâbus olmaktan çıkıp keyifli bir mevsim haline gelebilir.