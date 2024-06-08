Sabah uyanır uyanmaz içenler yaşadı! Metabolizmayı hızlandırıyor vücudu çamaşır suyu gibi temizliyor

Limonun bu faydalarının yanı sıra, aşırı tüketimi bazı yan etkilere neden olabilir, bu yüzden dengeli tüketim önemlidir. Herhangi bir sağlık sorunu yaşarsanız veya limon tüketimi konusunda tereddütleriniz varsa, bir sağlık profesyoneline danışmanız en iyisidir.