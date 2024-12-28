Sabaha karşı akıllara durgunluk veren hırsızlık

Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde saat 05.30 sıralarında 4 katlı binanın önünden geçen hırsız, bina kapısının açık olduğunu fark ederek içeri girdi. Binanın merdivenlerinden katlara çıkan hırsız, ana vanayı kapattıktan sonra çantasında getirdiği anahtarı çıkardı. Hırsız anahtar ile 4 katta bulunan su saatlerini söktü.

Hırsız binadan çıkarken ana vanayı da çalmaya çalıştı. Suyu durduramayınca ana vanayı çalmaktan vazgeçen hırsız, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çalmaya çalıştığı ana vanadan akan suyun binadan çıktığını gören bir vatandaş, durumu daire sakinlerinden birine haber verdi. Haber üzerine bina sakini, su saatlerinin çalındığını fark etti.

Binadaki su saatlerinin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin önünden geçtiği bina kapısının açık olduğunu görünce içeriye girerek su saatlerini çaldığı ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Bina sakinlerinden Mahmut Salık, “Sabah erken saatlerde burada geçen bir vatandaş, bize telefon açarak binadan su aktığını haber veriyor. Biz de evden aceleyle çıkıp bakmaya geldiğimizde tesisattan su aktığını fark ediyoruz. Vanaları kapatmak istedik, vanalar kapanmıyor. Yukarı çıkıp baktığımda saatin olmadığını fark ettim. Bütün katlara çıktım, katlardaki saatlerin yerinden olmadığını gördük” dedi.

Hırsızın 4 su saatini alıp gittiğini Salık, “Hırsız, buraya gelerek saatleri alıp, toplamış. Buradaki ana vanayı kapatmış, yukarı çıkıp sökmüş. En son aşağı geldiğinde elindeki makası vurunca oradaki suyu dışarı atınca ana su borusundan o vanayı alamamış. Saati bırakıp kaçmış. 4 tane saati alıp gitti” şeklinde konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlık şüphelisinin, önünden geçtiği bina kapısının açık olduğunu görünce binaya girerek su saatlerini çalmak için ana vanayı kapattığı görülüyor. Daha sonra katlarda bulunan su saatlerini çalan hırsızın uzaklaştığı anlar görülüyor.