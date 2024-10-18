Sabah’tan sonra Yeni Şafak da harekete geçti! Mehmet Şimşek’i yemeden rahatlamayacaklar

Sabah’ın ekonomi yazarı Dilek Güngör, peş peşe köşesinden ekonomi yönetimini topa tutmuştu.

Güngör, 20 Eylül’de “Aman testi kırılmasın” başlıklı yazısında otomotiv ve inşaat sektöründe üretimde sert düşüş olduğunu vurgulayarak “Sıkı para politikasının ekonomideki soğuma etkisi kendini talepten çok üretim ayağında gösterdi. Önümüzdeki süreçte reel sektörde iflas, konkordato, kapanan şirket sayılarının yükselmesi durumunda işsizliğin artması kaçınılmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Güngör, 4 Ekim tarihinde kaleme aldığı “TÜFE 49 kira 117” başlıklı yazısında ise kira ve eğitim masraflarına dikkat çekerek, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirmişti:

Eğitim grubuna bakarsak, orada da tablo felaket... Okumak artık lüks olmaya başladı. Eğitim ücretleri, TL olarak da dolar olarak da şampiyon... Zaman zaman yazılıp, çiziliyor. Malumunuz, birçok üniversitenin de lisenin de ortaokulun da ücreti yüzde 100 hatta 150 arttı. Ücretler Avrupa ve ABD'yi solladı. Yeni konut arzı olmadan kira düşer mi? Yüksek faizin, sıkı para politikasının kira ve okul fiyatlarına etki etmediğini yaşayarak öğreniyoruz!

“MERKEZ’İN FAİZ İNADI… 1 YILDA ÖDENEN FAİZ 204 MİLYAR DOLAR”

Bugün ise iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi “Merkez’in faiz inadı üretimi düşürüyor” manşetiyle Şimşek ve ekonomi yönetimini hedef aldı.

“1 yılda ödenen faiz 204 milyar dolar” başlığını atan gazete, “Merkez Bankası, kredi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zorlanan sanayicilerin, yatırımcıların indirim beklentilerine rağmen, politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Bir yılda faize 7 trilyon lira, bugünkü kurla 204 milyar dolar giderken, üretim durma noktasına geliyor” ifadelerine yer verdi.