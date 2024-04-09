Şaban Sevinç canlı yayında AKP’li Şeyma Döğücü’den özür diledi

Jakuzi iddiaları ile gündeme gelen Sancaktepe eski Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamada programın konuklarından Şaban Sevinç’e sert çıktı.

Şaban Sevinç, "Benim itibarımla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum." diyen Şeyma Döğücü’den özür diledi.

Şeyma Döğücü şu ifadeleri kullandı;

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

"Orada Şaban Sevinç dahil internetten alınmış jakuzi paylaşarak bizim başkanlık katında jakuzi yaptırdığımızı söylediler. Buna 1 milyonun üzerinde yorum geldi.

Buna herkesi o kadar inandırdılar ki.

Benim itibarımla oynadılar.

Hakkımı helal etmiyorum.

Buna nasıl inanıyor insanlar gerçekten hayretlerle karşıladım.

Bizim şatafatla, lüksle işimiz olmaz.

'Jakkuzi' dedikleri şey...

Herkesin bir ihtiyacını göreceği, namazımızı kıldığımız, abdestimizi aldığımız bir odamızın olduğu bir alanı jakuzili diye lanse etmek ve bunu bir görselle birlikte paylaşmak.

Altındaki yorumları lütfen Şaban Sevinç orada oturuyor, okusun.

Bana yapılan hakaretleri, ahlaksızca yorumları lütfen görsün.

Bana küfür ettirttiler.

Ben gerekli tüm işlemleri başlatacağım."

ŞABAN SEVİNÇ ÖZÜR DİLEDİ

Bu sözlerin ardından araya giren Şaban Sevinç ise Şeyma Döğücü'den özür dilerken "Şeyma Hanım ben de evet bir tweet attım sonra olayın doğru olmadığını öğrenince o paylaşımımı sildim. Ben kendi adıma özür diliyorum. Ama efendim kaynak ben değilim." dedi.

SANCAKTEPE’DEKİ JAKUZİ İDDİALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı olan Necati Özkan'ın Sancaktepe Belediyesi ile ilgili "jakuzi" iddiaları dikkat çekti.

Ruşen Çakır'ın Medyascope kanalında yaptığı bir programda konuşan Özkan, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'i ziyaret ettiğinde belediye binasının başkanlık katının oldukça büyük olduğunu ve içerisinde jakuzi ve büyük bir mutfak bulunduğunu ifade etti.

Bu iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.