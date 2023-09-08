Sabancı Holding'ten ABD atağı. Çimento tesisi kuracaklar

Sabancı Holding ve Çimsa, ABD'de $82 mln yatırım ile gri çimento tesisi kuracak. Çimsa böylece ABD'de beyaz çimentonun yanı sıra gri çimento pazarına da girmiş olacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sabancı Holding'ten ABD atağı. Çimento tesisi kuracaklar

Sabancı Holding ve Çimsa'nın ABD'de faaliyet gösteren iştiraki 82 milyon dolar yatırım ile ABD'de gri çimento öğütme tesisi kuracak.

İki şirketin dün akşam yaptığı açıklamaya göre Çimsa böylece ABD'de beyaz çimentonun yanı sıra gri çimento pazarına da girmiş olacak.

Yılda ortalama 600,000 ton öğütme kapasiteli tesis 2025 yılı son çeyreğinde devreye girecek ve tamamen özkaynakla finanse edilecek.

Sabancı Holding'in yüzde 60, Çimsa'nın yüzde 40 paya sahip olduğu Cimsa Americas ABD'de yapı malzemesi alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin ABD'de yıllık 300,000 ton öğütme kapasiteli beyaz çimento imalat faaliyeti bulunuyor.

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