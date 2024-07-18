Sabancılar Berlin'de ayağa kalktı

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası sona ererken dev finalin yankıları devam ediyor.

İSPANYA 4. KEZ KAZANDI

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan dev finali 2-1 kazanan İspanya 4. kez Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşarak rekor kırarken İngiltere ilk kez şampiyonluğa ulaşma şansını kaçırdı.

Alınan bu tarihi galibiyet İspanya’da büyük bir sevinç yaratırken Türkiye’den bir isim de havalara uçtu.

SABANCI ÇİFTİ HAVALARA UÇTU

2024 Avrupa Şampiyonası final maçını izlemek için Berlin’e giden Hacı Sabancı - Nazlı Sabancı çifti İspanya’yı desteklediği görüldü. Maçın bitmesi ile ayağa kalkan şampiyonluğu doya doya kutladı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Maçın ardından sevinçli hallerini sosyal medyada paylaşan Nazlı Sabancı “benim için Berlin” notunu düştü.

Nazlı Sabancı’nın gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar yorum ve beğeni yağdırdı.