Sabancıların gelininden tekne pozları

10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle nikah masasına oturan ünlü çift 25 Haziran 2022’de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapmıştı.

15 Ağustos 2023’te ilk çocuklarını kucağına alan ünlü çift kızlarına Arzu Alara ismini verdi.

Geçtiğimiz günlerde kızının doğum gününden kareler paylaşan Nazlı Sabancı, son olarak tekneden paylaştığı pozlar ile dikkat çekti.

Sabancı’nın pozları beğeni yağmuruna tutulurken “Arkandaki güneş bile senin yanında sönük kalmış” ve “Nasıl naif nasıl güzel bir kadın” gibi yorumlar yapıldı.