Sabancıların gelininden tekne pozları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sabancıların gelininden tekne pozları

Hacı Sabancı’nın eşi Zeynep Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı tekne pozları ile dikkat çekti.

10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle nikah masasına oturan ünlü çift 25 Haziran 2022’de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapmıştı.

nazli-kayi-gelinlik-2.jpg

15 Ağustos 2023’te ilk çocuklarını kucağına alan ünlü çift kızlarına Arzu Alara ismini verdi.

Geçtiğimiz günlerde kızının doğum gününden kareler paylaşan Nazlı Sabancı, son olarak tekneden paylaştığı pozlar ile dikkat çekti.

fdsdsf.jpg

Sabancı’nın pozları beğeni yağmuruna tutulurken “Arkandaki güneş bile senin yanında sönük kalmış” ve “Nasıl naif nasıl güzel bir kadın” gibi yorumlar yapıldı.

saveclip-app-456471726-1040970974307186-1155939823087967618-n.jpg

saveclip-app-456380046-3446457865647299-4983602516448139337-n.jpg

saveclip-app-456123427-1972453596508120-479674678355783007-n.jpg

saveclip-app-456420737-426815300404329-2415598360212479970-n.jpg

Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Hudut kartalları Avrupa’ya gitmeye çalışan 15 kaçağı vatan toprağında tuttu Gündem
Hudut kartalları Avrupa’ya gitmeye çalışan 15 kaçağı vatan toprağında tuttu
Melis Sezen'in İngilizcesi alay konusu oldu Magazin
Melis Sezen'in İngilizcesi alay konusu oldu
Bodrum'da deprem oldu Gündem
Bodrum'da deprem oldu
Inna’nın konserine gelen çocuk mikrofona 'Bozkurt' diye haykırdı. Alkış kıyamet koptu Gündem
Inna’nın konserine gelen çocuk mikrofona 'Bozkurt' diye haykırdı. Alkış kıyamet koptu
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi Ekonomi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi
Merih Demiral imzayı attı Spor
Merih Demiral imzayı attı
Iğdır'da kaçak operasyonu: 10 kişi yakalandı Gündem
Iğdır'da kaçak operasyonu: 10 kişi yakalandı