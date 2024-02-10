Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ilk uzun menzilli direkt uçuş gerçekleşti

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İSG, Kuala Lumpur merkezli Batik Air Malaysia ile haftada dört kez karşılıklı sefer düzenleyecek. Bu seferler, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan ilk uzun menzilli uçuşlar olacak. Kuala Lumpur’dan gelen ilk Batik Air uçağı, su takı töreniyle karşılandı.

Yolculara çiçek ve lokum ikram edildi. Kuala Lumpur ve İstanbul arasındaki 10 saat 50 dakikalık direkt uçuş, kültür ve finans başkentleri olan bu iki şehri birbirine bağlayacak. Bu uçuş, iş ve tatil amaçlı seyahat edenlere kolaylık ve uygun fiyat sağlayacak. Kuala Lumpur’dan İstanbul’a gelen yolcular, Türkiye’nin turistik ve tarihi yerlerini de ziyaret edebilecek. İstanbul’dan Kuala Lumpur’a giden yolcular ise Sabiha Gökçen üzerinden Avrupa’ya, Kuala Lumpur üzerinden de Güneydoğu Asya, Doğu Asya ve Avustralya’ya ulaşabilecek.

Ayrıca, Malezya’nın etnik, dilsel ve dinsel çeşitliliğini de deneyimleyebilecek. Kuala Lumpur-İstanbul seferleri, pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak. İstanbul-Kuala Lumpur seferleri ise pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak. Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanından biri oldu.

Havalimanı, 2023 yılında 37.1 milyon yolcuya hizmet vererek 2019’daki rekorunu kırdı. Havalimanı, yeni açılan 2. pisti ile kapasitesini artıracak. Havalimanı, şu anda 54 ülkede 163 destinasyona uçuş sağlıyor.