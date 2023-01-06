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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak tavşana çarptı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Pegasus Havayolları'nın Münih seferini yapan yolcu uçağı piste giren uçağa çarptı. Olayın meydana geldiği dakikalarda inişe hazırlanan iki yolcu uçağı da pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 10:10
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Sabiha Gökçen'de uçak tavşana çarptı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak tavşana çarptı
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Pegasus Havayolları'na ait PC1022 sefer sayılı Münih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında piste giren bir tavşana çarptı.

Havalimanına 19.13'de teker koyan Airbus 320 Neo tipi uçağın pilotları, durumu Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirdi.

Çarpma nedeniyle yaşamını yitiren tavşanın pistten alınabilmesi için, inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi. Bu nedenle Türk Hava Yolları'nın TK7863 Urmia-İstanbul ile Pegasus Havayolları'nın PC 332 Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı. 

4 dakika içinde olay yerine giden ekiplerin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale döndü. Pisti pas geçen her iki uçak da bir müddet sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

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Vatandaş
6.01.2023 10:24
Yazık benim yavrum Allah rahmet eylesin  
 
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