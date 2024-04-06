Sabiha Gökçen’den Air Arabia Egypt ile Kahire uçuşları başladı

Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, kısa menzil hatlardan Kahire’ye son olarak Air Arabia Egypt havayolunu ekledi. İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) - Kahire (CAI) arasında ilk uçuş Cumartesi, 6 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ilk seferini gerçekleştiren Airbus A320 tipi uçak ‘su takı’ ile karşılandı.

Air Arabia Egypt’in ilk uçuşunu kutlamak adına düzenlenen törende; Air Arabia Doğu Avrupa Bölge Müdürü Nuket Angın ve İSG üst yönetimi hazır bulundu. Kabin ekibi ve yolcular çiçekler ile karşılandı, misafirlere Türk lokumu ikram edildi.

HAFTADA ÜÇ FREKANS İCRA EDİLECEK

Air Arabia Egypt, Sabiha Gökçen Havalimanı ağına katılan 47. havayolu oldu. SAW-CAI seferleri salı, perşembe, cumartesi günleri olmak üzere karşılıklı olarak haftada üç frekans icra edilecek.

Air Arabia Egypt, İstanbul Sabiha Gökçen’den Mısır’a uçuş gerçekleştiren 4. havayolu şirketi olurken aynı zamanda Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı 4. Air Arabia Grup şirketi oldu. Kahire’den başlayan direkt ucuşlar ile Air Arabia’nın İstanbul’a uçtuğu şehir sayısı böylece altıya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Sharjah ve Abu Dhabi; Fas’ta Kazablanka, Tangier ve Fez uçuşlarına ilave olarak Kahire İstanbul seferleri de başlamış oldu.

Açılan ikinci pist ile kapasitesini artıran Sabiha Gökçen halihazırda 40 iç hat, 127 dış hat bağlantısı ile 55 ülkede toplam 167 destinasyona hizmet veriyor. ‘Şehrin Havalimanı’ mottosuyla İstanbul’dan Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına erişim sağlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024 yılı başından bu yana uluslararası 7 yeni hat açtı.

'EN KONFORLU UÇUŞ DENEYİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK’

ISG İcra Kurulu Başkanı Serhat Soğukpınar, “Yaz sezonuna hazırlanırken turizm ve ticaret kapasitesi çok yüksek olan İstanbul’u, bir başka turizm ve ticaret noktası Mısır’a yeni bir iş birliğiyle bağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Böylece Kahire’ye haftalık uçuş sayımız artarken farklı bir havayolu şirketinin katılımıyla çeşitlenmiş de oluyor. Misafirlerimize en konforlu seyahat deneyimini yaşatmak için geliştirmelerimiz tüm hızıyla sürecek. Yeni havayolu şirketleri ile yeni destinasyonları İstanbul Sabiha Gökçen’de görmeye devam edeceğiz" dedi.