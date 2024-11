Sabrina Carpenter sahne şovuyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

17 Kasım Pazar günü, Sabrina Carpenter'ın Los Angeles'taki Kia Forum konserinde eğlenceli bir an yaşandı. Carpenter, her konserinde olduğu gibi "Juno" şarkısını seslendirmeden önce bir izleyiciyi sahneye davet etti. Ancak bu defa sahneye çıkan kişi, ünlü Saturday Night Live karakteri Domingo'yu canlandıran Marcello Hernández oldu.

Hernández, konser alanına "Sabrina, ben buradayım!" diye seslenerek büyük bir coşku yarattı. TikTok'ta paylaşılan videolarda, Hernández’in kendisini Miami'den gelen bir "bridesmaid" skeci karakteri olarak tanıttığı görülüyor. Saturday Night Live'da, bridesmaid'lerin gelin ile Domingo'nun bekarlığa veda partisinde tanıştıklarını açıkladığı skettten esinlenerek, Hernández "Miami, baby" diye bağırarak izleyicileri kahkahaya boğdu.

Carpenter, Hernández'in ardından ona "Birkaç şey söylemek ister misin?" diye sordu. Hernández de "Geldim buraya / Açıklama yapmam gerekti / Direkt Domingo'dan / Sabrina arkadaşım / O benim kızım gibi / Ama yine de takılabilirim" sözleriyle şarkı söylemeye başladı. Carpenter sahnede utanarak "Şu anda mı?" diye sordu. Hernández bu soruya "Evet" yanıtını verince, Carpenter ona pembe peluş kelepçeler hediye etti.

Domingo came all this way from Miami to get arrested by @SabrinaAnnLynn at #LAShortnSweet! ???? pic.twitter.com/1siPSQZzx2