Saç boyası nasıl çalışır?

Saç insanların hayatının önemli bir kısmı olduğu bilinirken saç sağlığı da uzmanlar tarafından önem verilmesi gereken önemli konu olduğu vurgulandı.

Saç boyasıyla ilgili detaylar…

SAÇ BOYASI NASIL ÇALIŞIR?

Saç boyası her bir saç telinizi kaplar (yarı kalıcı boya) ya da saç korteksine girip saça yapışarak her bir saç kütikülünüze nüfuz eder (kalıcı Boya). Ancak, yarı kalıcı boya yıkandığında zamanla akar ve kaybolur. Kalıcı boya, isminden de anlayabileceğiniz gibi, saçınızı kalıcı olarak boyar. Tabi ki saç durmadan uzadığından, boya da uzar ve boyanmamış saçlar ortaya çıkar.

KALICI SAÇ BOYASI NASIL İŞLER?

İsminden de anlaşılacağı gibi, bu tip saç boyaları saçınızı kalıcı olarak boyar. Her bir saç kütikülünüze nüfuz ederek, her bir saç korteksinize girip saça yapışarak dışarıdan içe doğru işler. Süreç doğal renginizin bir kısmını ya da tamamını yok ederek ya da istediğiniz rengi saçınıza boyayarak ilerler. Boya saçınızda kaldığı sürece, saçınız uzadıkça saç diplerinizde yeni büyüyen saçlar görünmeye başlayacaktır.

İşte, kalıcı saç boyası hakkında bazı gerçekler:

İnatçı beyazlar üzerinde bile 0 kapatma sağlar.

Saçı 2 ila 3 seviye açabilir.

Aynı zamanda hafif renk değişiklikleri için de kullanılabilir.

Direkt boyama ürünlerinden daha uzun sürelidir.

Diplerin görünmesini önlemek için her 4 ila 6 haftada dip boyama işlemi önerilir.

YARI KALICI SAÇ BOYALARI NASIL İŞLER?

Yarı kalıcı saç boyaları saçınızın kütikül tabakasına azar azar renk molekülleri ekler. 6 ila 8 yıkamaya kadar süren bu boya çeşidi her yıkamada kütikülü açar ve boyayı akıtır. Amonyak ve peroksit içermez. Saçınızın doğal pigmentlerini bu boyayla açamazsınız.

İşte yarı kalıcı saç boyası hakkında bazı gerçekler:

Boya tüpte hazır bulunur. Karıştırmanıza gerek yoktur.

6 ila 8 yıkamaya kadar sürer.

Amonyak ve peroksit içermez.

DAHA UZUN SÜRELİ YARI KALICI SAÇ BOYALARI NASIL İŞLER?

Bu tip saç boyası her bir saç telinin üzerine yapışır. Eğer saçınızı ilk defa boyuyorsanız ve doğal saç renginize daha farklı bir güzellik katmak istiyorsanız, daha uzun süreli yarı kalıcı saç boyasını kullanın (28 yıkamaya kadar). Böylece doğal saç renginizin ya da mevcut saç renginizin gölgelerine yakın bir renk elde edersiniz.

İşte daha uzun süreli yarı kalıcı saç boyası hakkında bazı gerçekler:

Kalıcı saç boyasına göre daha düşük pH değeri vardır.

Amonyak yoktur. Amonyağı yedek olarak kullanır. (MEA ya da AMP)

Kalıcı saç boyasına göre daha az peroksit konsantrasyonu içerir.

Kalıcı boyayla renk paleti aynıdır.

Belirgin dip çizgisi bırakmaz.

GEÇİCİ SAÇ BOYASI NASIL İŞLER?

Geçici saç boyası sadece saçınızın yüzeyine yerleşir. Saç yüzeyinde kaldığı için 1 ila 3 yıkamada çıkar.

Kalıcı saç boyasına göre daha düşük pH değeri vardır.

Kalıcı saç boyasına göre daha az peroksit konsantrasyonu içeirir.

Sınırlı renk paleti vardır.